Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Geri adım atmayacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası’nda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız.

Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz.

ABD'NİN OLASI YAPTIRIMLARI

ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var.

RUSYA'NIN GARANTÖRLÜĞÜ

Rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyiz.

SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLER

Kaşıkçı olayını biz ikili ilişkilerimizden bağımsız tutuyoruz ama onlar çok bağımsız tutmuyor.

Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

İSRAİL VE KUDÜS KONUSU

ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmedik. ABD taraf tutuyor.

Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Her şeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail'in anlaması gerekiyor.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi şu anda bu gündemde olan bir konu değil.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ GERGİNLİK

Çavuşoğlu, "Umman Körfezi'ndeki gerginlik konusunda ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir" ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler." dedi.



