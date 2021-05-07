Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

AA