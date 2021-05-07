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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

07 Mayıs 2021, Cuma 22:43 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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