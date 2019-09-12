Bazı basın kuruluşlarında Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığına yönelik haberlere yer verilmişti.

Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Genel Müdürü Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.