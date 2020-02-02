Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Arap liginin açıklamasını aldığı kararı doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu planının desteklenmesi mümkün değildir. Bazı ülkelerin bu planla ilgili açıklamalarından dolayı üzülmüştük ama Arap Ligi’nin açıklamalarında bir bütünlük var. Aynı tutumu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da bekliyoruz. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız.

Bazı emekli büyükelçilerin Kanal İstanbul'a karşı yaptığı açıklama

Bu arkadaşlarımızın tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yaptığını düşünmüştü. Sonrasında bilgi sahibi olduklarını ancak siyasi amaçla açıklama yaptıklarını görüyoruz. Bildiriye imza atan eski büyükelçilerin bazıları bunu Montrö’ye etkisini hiç tartışmadan Kanal İstanbul yapılması demişlerdir.

Montrö’nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir durum yok. Montrö’nün iptaliyle ilgili bir kanal açmaya da gerek yok. Montrö’nün tadil edilmesi için üç ay öncesinden herhangi bir taraf ülke başvurabilir ve süreç başlar.