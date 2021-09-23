Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan’daki gelişmeleri görüştü.

23 Eylül 2021, Perşembe 19:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Kureyşi ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi ile Afganistan’daki durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili çarpıcı sözler…