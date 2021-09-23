Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan’daki gelişmeleri görüştü.
23 Eylül 2021, Perşembe 19:44 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Kureyşi ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi ile Afganistan’daki durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.
AA
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