Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Kureyşi ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi ile Afganistan’daki durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.

AA