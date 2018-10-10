Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek. Bakan Çavuoğlu ayrıca Iraklı siyasi liderler ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacak.

Ziyarette Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması; bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere ikili iş birliği imkanları da konuşulacak.