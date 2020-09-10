Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika´da yaptığı resmi ziyaretler kapsamında geldiği Senegal´de, görüntülü konferans yoluyla Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi´ne hitap etti. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz´de Yunanistan´ın diyaloğa hazır olmadığını ifade ederek, "Türkiye ve Yunan liderlerinin politika danışmanları da birçok toplantı yaptılar. Ve neticede biz askeriyelerimiz ordularımız arasında güven artırıcı önlemler alabilmek adına da bir karar aldık. Ortak bir beyanat da verecektik 7 Ağustos’ta. Ama bundan kısa bir süre önce maalesef Yunanistan, Mısır ile yapılan anlaşmayı onayladı ve bizimle bir anlaşmaya girme konusunda bir adım attı. Dolayısıyla Yunanistan Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır değildir" dedi.

"Yunan tarafı reddetti"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan´ın diyalog girişimlerinin reddettiğini ifade ederek, "Ben Malta’daydım, 18 Mart’ta göçle alakalı bir deklarasyon da yapmıştık orada. Sayın Merkel’in danışmanları da oradaydı. Bunları öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradılar. Yunanistan güvenilirliğini kaybettikten sonra biz çalışmalarımıza başladık. Batı Trakya’daki Türk azınlığı da taciz etmeye başladılar. Bu insanlar masum insanlar. Biz Almanya’nın arabuluculuk faaliyetlerini destekledik. Ben de Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeyi kabul ettim. Ama Yunan tarafı reddetti" diye konuştu.

"Türkiye’nin pozisyonu uluslararası hukuka uygundur"

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg´in açıklamalarından sonra Yunanistan´ın diyalog konusunda geri adım attığının altını çizerek, "3 Eylül’de NATO genel sekreterinin yaptığı açıklamaya olumlu yanıt verdik. Yunanistan baştan evet dedi ama sayın genel sekreter bunu açıkladıktan sonra hayır dediler. Biz önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa, biz de o zaman kendi önkoşullarımızda ısrar ediyoruz. Kıymetli Avrupa Parlamentosu üyeleri ve kıymetli dostlarım; Türkiye’nin pozisyonu uluslararası hukuka uygundur" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ın maksimalist iddiaları var"

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan´ın deniz yetki alanları konusunda maksimalist iddiaları olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerin deniz yetki alanlarıyla da kesinlikle bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Yunan adalarına orta hattın yanlış tarafında kalan, bizim tarafımızda kalan adalara bu noktada ekonomik münhasır alan izni verilmemelidir. Bu noktada sınır tanımamak veya hak sahibi olmak birbirinden farklı kavramlardır. Yunanistan’ın bu noktada maksimalist iddiaları var. Yunanistan 10 kilometrekarelik bir adayı bile kullanıyor. Ki bu ada bizim kıyılarımızın 2 kilometre uzağında. Yunanistan’ın ana karasına 550-600 kilometre uzaklıkta" dedi.

"Koşulsuz diyaloğa hazırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin iyi ilişkiler konusunda koşulsuz diyaloğa hazır olduğunu ifade ederek, "Bizim AB ile ilişkilerimiz inişli çıkışlı ama biz her zaman için diyaloğu devam ettirmek istiyoruz. Biz AB’nin aklıselim ve rasyonellik eksenine oturmasını istiyoruz. Bizim kendi egemenlik haklarımızın karşısında AB’nin caydırıcı adımlar atmasını istemiyoruz. Burada Sevilla haritasıyla ilgili de birçok şey söylendi. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların bu noktadaki amaçlarının sadece ve sadece dayanışma adına desteklendiğini görüyoruz. Biz Yunanistan ve AB ile daha iyi ilişkiler konusunda koşulsuz diyaloğa hazırız" diye konuştu.

DHA