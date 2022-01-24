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Dışişleri Bakanlığı: Burkina Faso'daki 'darbe girişimi' haberlerini endişeyle karşılıyoruz

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı: Burkina Faso'daki 'darbe girişimi' haberlerini endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğu ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberlerin derin endişeyle karşılandığını açıkladı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz. Dost ve kardeş Burkina Faso'nun anayasal düzeni ile toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ediyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso'nun yanında olacaktır."

ANKARA, (DHA)

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