Siyaset Dışişleri Bakanlığı Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

31 Ocak 2021, Pazar 23:37 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu kentinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir."

AA

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