Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:15 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, uygulamalı/sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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