Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’dan, ilk on ayda 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan’dan 2018 yılında 11 bin 867, 2019 yılının ilk on ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Türkiye’ye itildiği vurgulandı. Açıklamada, "Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz” denildi