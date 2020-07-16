Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan makamları ile ilgili önemli bir mesaj paylaşıldı.Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya’da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmelerinin lazım olduğunu açıkladı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya yönelik Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik mütecaviz eylemlerini örtmek için şimdi de Türkiye’ye yönelik riyakar bir karalama gayretine kalkıştığının görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri meşru bir işgal sürdüren Ermenistan’ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık ve net olarak gözler önüne sermektedir. Bağlamından kopuk bu tarz ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmak ne bölgeye ne Ermenistan’a yarar getirir. Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği körükleyen bu sakat tutum üzücüdür, ancak şaşırtıcı değildir. Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya’da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır" denildi.

İHA

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