Dışişleri Bakanlığı’ndan Mali’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na (MINUSMA) yönelik terör saldırısını kınadı.
02 Nisan 2021, Cuma 22:29 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali´nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu´nun Aguelhok üssüne bugün düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığının öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali´de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
DHA
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