Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Mali’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Mali’deki terör saldırısına kınama

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’ndan Mali’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na (MINUSMA) yönelik terör saldırısını kınadı.

02 Nisan 2021, Cuma 22:29 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali´nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu´nun Aguelhok üssüne bugün düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığının öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali´de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA

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