Dışişleri Bakanlığı’ndan Mali’deki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali´nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu´nun Aguelhok üssüne bugün düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığının öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali´de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

DHA