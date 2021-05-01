Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Somali’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Somali’ açıklaması

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Somali’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’nca, Somali Parlamentosu’nun alt kanadı Federal Meclis’in seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde kısa sürede gerçekleştirilmesi yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 19:08 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Parlamentosu´nun alt kanadı Federal Meclis´in bugünkü (1 Mayıs) oturumunda alınan, seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, siyasi paydaşlar arasında bir an önce yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmasına ve görüş ayrılıklarının giderilerek toplumsal uzlaşı temelinde ilerleme sağlanmasına hizmet etmesini temenni ediyoruz. Her daim dost ve kardeş Somali halkının yanında olan Türkiye, bu kapsamda güçlü desteğini sürdürmeye devam edecektir" denildi.

DHA

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