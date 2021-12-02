Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Parlamentosu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Şam rejiminin sözde Halk Meclisi'nin Hatay açıklamasına yanıt verdi. Bilgiç, 'Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz' dedi.
02 Aralık 2021, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklaması şöyle; Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.
Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür.
Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir.