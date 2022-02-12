Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada , güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.

12 Şubat 2022, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.

DHA


İlgili Haberler
Rusya'dan kritik açıklama: Batı ülkeleri kumpas başlattı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID sürecinde neler yaşadım?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da il başkanları ile buluştu