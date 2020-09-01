Siyaset Dışişleri'nden ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Dışişleri'nden ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Siyaset

Dışişleri'nden ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "ABD’nin barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

01 Eylül 2020, Salı 22:12 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı kararın, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi. Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."

AA


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