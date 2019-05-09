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Dışişleri'nden ABD'nin skandal açıklamasına sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları skandal açıklamalara sert yanıt verdi

09 Mayıs 2019, Perşembe 10:39 Son Güncelleme:
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Dışişleri'nden ABD'nin skandal açıklamasına sert yanıt

İşte o açıklama:

Özgür ve demokratik seçimler Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir.

Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır.

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