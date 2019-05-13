Dişte yeni trend: Diş dövmesi

Teknolojiyle birlikte gelişen ve değişen trend akımı diş hekimliğinde de pek çok yeniliklere vesile oluyor. ‘Tattooth’ adı verilen diş üzerine yapılan dövmelere her geçen gün ilgi daha da artıyor. Diş dövmesi, kaplama veya implant üstü kaplama olarak diş üzerine işlenerek gerçekleştiriliyor.

İlk olarak hastadan dijital ölçü alınarak kaplama üretilir ve teknisyen, kaplamanın üzerine istenilen dövmeyi işleyerek sonuca ulaşır. Diş dövmesinin süresi kaplama ve istenilen motife göre değişkenlik gösterebilirken, genellikle 2-3 gün içinde istenilen motifli diş dövmesine sahip olunabiliyor.

Ortodonti Uzmanı Doktor Cihan Çapan diş dövmesi için: ‘Diş dövmesi yaş sınırı olmaksızın her dişe uygulanabilir. Kişinin istediği her motif diş dövmesi olabilir ve istenilen zamanda da silinebilir. Diş dövmesi, vücut dövmesinden daha kolay olup kaplamayı çıkarmadan ağız içinde kazınıp tekrar cilalanarak doğal diş görünümü kazandırılabilir.’ ifadelerinde bulundu.