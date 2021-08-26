Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 11:44 Son Güncelleme:
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Erbaş, mesajında, "Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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