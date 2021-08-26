Erbaş, mesajında, "Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

AA