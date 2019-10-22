Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görevden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın, sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Çıkarıldıkları mahkemece, Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Ayaz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorguları sürüyor.
#olayıngeçmişi
- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
- İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Diyarbakır Büyükşehir eski Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.
- Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı da gözaltına alındı.