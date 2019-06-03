Diyarbakır’ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır’ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı. AA