Diyarbakır’da anne ile kızı bacaklarından vuruldu

Olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 147. Sokak'ta bulunan Genç Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. kattan gelen silah seslerini duyan apartman sakinleri daireye girdiklerinde isimleri öğrenilemeyen anne ile kızını kanlar içinde yerde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan anne ile kız ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Anne ile kızını vuran kişinin aranması olan aile üyesi olduğu tespit edilirken, zanlının yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.