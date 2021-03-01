Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı 33 NSC 22 plakalı servis aracında çıktı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.