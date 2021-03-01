Türkiye Diyarbakır'da engellileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

Diyarbakır'da engellileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

Türkiye

Diyarbakır'da engellileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde engellileri taşıyan servis aracında yangın çıktı. 4 engelli sürücü tarafından kurtarıldı.

01 Mart 2021, Pazartesi 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı 33 NSC 22 plakalı servis aracında çıktı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Üst seviyede güvenlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fezleke...
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Salda Gölü için UNESCO'ya başvuru yapıldı