Diyarbakır'da engellileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde engellileri taşıyan servis aracında yangın çıktı. 4 engelli sürücü tarafından kurtarıldı.
01 Mart 2021, Pazartesi 17:51 Son Güncelleme:
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Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı 33 NSC 22 plakalı servis aracında çıktı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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