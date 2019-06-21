Diyarbakır'da Fırat kaplumbağası bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsalında nesli tükenme noktasında olan Fırat kaplumbağası bulundu. Kaplumbağa doğal yaşam alanı olan Dicle Nehri'ne geri bırakıldı

21 Haziran 2019, Cuma 18:56
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Diyarbakır'da Fırat kaplumbağası bulundu

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirleri ile İran, Suriye ve Irak’taki kollarında bulunan yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulundu.

Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şubesi ekipleri, nehrin uzağında bulunan Fırat kaplumbağasını, doğal yaşam alanına bıraktı.

ÇAMURA GÖMÜLÜ OLARAK YAŞIYOR

Büyüklerinin boyu 1 metreyi ve 15 kilogramı bulan Fırat kaplumbağaları hayatlarının büyük bir bölümünü çamura gömülü olarak geçirmesi ile biliniyor. 

İHA

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