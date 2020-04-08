Türkiye Diyarbakır'da köylülere hain saldırı

Diyarbakır'da köylülere hain saldırı

Türkiye

Diyarbakır'da köylülere hain saldırı

Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristler saldırı düzenledi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi, bölgeye ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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