Olay, saat 18.00 sıralarında Kulp Üçyol mevkisinde geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP infilak ettirildi.

Sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Saldırıda minibüste bulunan işçilerden 7'si şehit olurken, 10'u da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan: Faillerin yakalanması için tüm imkanlar seferber edilecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Erdoğan şehit yakınlarını arayarak başsağlığı diledi

Erdoğan, terör saldırısında şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımızdan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilediği kaydedildi.

Şentop: Saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kulp'ta PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu, 13 kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Şentop, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sivilleri hedef alan bu kanlı saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Eli kanlı PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

"Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

AA