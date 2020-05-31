Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belinde silah olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yapılan "Dur" ihtarına uymayan A.P, polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Arslan'ın naaşı Diyarbakır'dan memleketi Samsun'a götürülmek için uçağa bindirilirken arkadaşları Diyarbakır Havalimanı'nı tekbirlerle inletti.

Saldırgan yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah yakalandı.

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