Diyarbakır'daki hain saldırı sonrası operasyon Diyarbakır’da Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı