Dizi oyuncusu aradıklarını söyleyip dolandırıyorlar

Reklam, sinema ve dizilerde oynayarak şöhret olmak ve para kazanmak isteyenler sahte cast ajanslarının tuzaklarına düşüyor. İnternet ve sosyal medyaya ilan veren sahte cast ajansları kendilerine başvuranlardan ‘oyuncu kartı, fotoğraf çekimi, kostüm masrafı’ adı altında 200 ila 4 bin TL arasında ücret alıyor. Parası olmayana senet imzalatıp icraya vermekle tehdit ediyorlar.

Sahte ajanslar, lüks semtlerde ofis kiralayıp inandırıcı olmaya çalışıyor. yasal fatura keserek ciddi işletme izlenimi uyandırıyorlar. dolandırıldığını anlayan kurbanların pek azı mahkemeye başvuruyor. diğerleri ise verdikleri para az olduğu için olayın üstüne gitmiyor. dolandırıcılar da “Ne koparırsak kârdır” diyerek para toplamaya devam ediyor.

Mağdurlar anlatıyor

'Bir ajansın çocuk oyuncu aradığına dair ilanını Instagram’da gördüm. Başvurdum, kabul ettiler. Çocuğumu görmeden onay vermeleri garibime gitti. ‘Oyuncu kartı’ için 300 TL istediler, çocuğumun geleceği için verdim. Güya bu kartla her dizide oynayabilecekti. Bir hafta sonra arayacaklarını söylediler ama hâlâ arayan soran yok. Bahsettikleri film de ortada yok.'

4 bin lira kayıt ücreti

Türk dizilerinin yurt dışında rağbet görmesi ve kazanç sağlaması vurgunculara yeni bir sektör yarattı. Reklam, sinema ve dizilerde oynayarak şöhret olmak ve para kazanmak isteyenler sahte cast ajanslarının tuzağına düşüyor. İnternet ve sosyal medyaya yüksek miktarda reklam ve ilan veren sahte cast ajansları ‘oyuncu kartı, fotoğraf çekimi, kostüm masrafı’ adı altında 200 ile 4 bin TL ücret toplamaya başladı.

Reklamları da var

Durum öyle bir noktaya geldi ki; ajanslar maddi imkanı olmayanlara senet bile imzalatıyorlar. Bir süre sonra da telefonla ya da SMS ile senetleri icraya vermekle tehdit ediyorlar. Sahte ajanslar büyük illerde billboard reklamı verip otel kiralıyor. ‘Oyuncu seçmeleri yapılacak’ vaadi ile ücret alıyorlar. Bu konuyla ilgili mağdur olan binlerce insan ise sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyorlar.

Yasal fatura kesiyorlar

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun; “Dolandırıcılar şüphe uyandırmamak için lüks yerlerde ofis kiralıyor, sosyal medya platformlarında ‘oyuncu aranıyor’ ilanı veriyorlar. Şirketlerinden yasal fatura keserek ciddi işletme izlenimi uyandırıyorlar. Oyunculukla ilgisi olmayanların cep telefonlarına SMS atarak “Sizin yüzünüz fotojenik, sizi dizi projesinde değerlendirmek istiyoruz” diyerek ikna ediyorlar” dedi.

Gençleri hedef alıyorlar

İnsanların şöhret olma isteğinden faydalanılarak maddi ve manevi istismar edildiğini belirten İsa Altun, şöyle söyledi: “Sigortanız yapılacak deniliyor. Ancak yapılmıyor. Sahte ajanslar genellikle 16-25 yaş aralığını hedef alıyor. İstiklal caddesi gibi kalabalık caddelerde yol ortasında vatandaşları durdurup kartvizit verip ajansa davet ediyorlar. Sahte ajanslar bir süre sonra da ofis kapısında yığılmalar olunca bir gece ansızın mekanı kapatıp kayıplara karışıyorlar.”

Savcılığa ulaşan şikayetlerden bazıları

Oyuncu kartı

MAĞDUR İSMİ D.T: Sinema ve Televizyon Programcılığı mezunuyum. Bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesiyim. Sosyal medyada ‘Dizilerde oynayacak oyuncular aranıyor’ ilanını gördüm. Telefonla aradım. Ofise gittiğimde başvuru esnasında 221 TL yatırmamı söylediler. Ardından bana ‘oyuncu kartı’ vereceklerini ve kart sayesinde tüm dizilerde oynayabileceğimi belirttiler. Ücreti yatırdım. Adıma fatura kesildi. Fakat bana vadedilen oyuncu kartını saatlerce beklememe rağmen vermediler. Ben hiçbir eğitim almadan bu kartın verilmesini etik bulmadığım gibi işin dolandırıcılık olduğunu fark ettim. Davacı ve şikâyetçiyim.

Eğitim tuzağı

MAĞDUR İSMİ K.M: İnternette gördüğüm ilandan etkilenerek Kadıköy’deki ofise gittim. Benden fotoğraf ve 200 TL istediler. Sonra beni çok izlenen iki güncel filmde oynatacaklarını söylediler. Sakal bırakmamı istediler. Anlaştık ödemeyi yaptık. Bir iki hafta sonra beni arayıp başka bir eğitime katılmamı istediler. Ünlü bir kadın geldi eğitime. 1 ders sonunda kendisinden daha fazla eğitim almak için yüksek bir meblağ söylediler. 200 TL çok yüksek bir rakam olmadığı için insanlar şikâyet etmek istemiyor. Uğraşmak istemiyor.

Muhatap yok

MAĞDUR İSMİ O.G: Bir casting ajansının iki ay önce film çekimi için Instagram’da çocuk oyuncu aradığını gördüm. Beni çağırdılar. Film için başvuru yaptık. Kabul ettiler. Çocuğumu görmeden, yeteneğini ölçmeden koşulsuz şartsız hemen onay vermeleri tuhafıma gitti. Bizden 300 lira kayıt parası istediler. Oyunculuk kartı içinmiş. Çocuğumuzun geleceği için dedim verdim. “Bir hafta sonra ararız” dediler, hâlâ arayan yok. Üyeliği istediğimiz zaman iptal edebileceğimizi söylediler. Ama aradığımızda bunun için Mecidiyeköy şubesine dilekçe yazmamız gerektiğini söylediler. Yani paramızı alamıyoruz. Umut tüccarlığı yapan bu şirketten davacı ve şikayetçiyim.

Cast ajansı mağduru olmamanız için yapmanız gereken 5 şey

Güvenilir ajans bulmak için mutlaka tavsiye yani bir arkadaşınızdan referans alın.

Eğer tavsiye verebilecek biri yoksa ajansın bilinirliğini ve ünlü isimlerle çalışıp çalışmadığını araştırın.

Ajansın hangi firmalarla çalıştığını inceleyin. Ya ni size gerçekten iş ayarlama ihtimali olup olmadığını soruşturun.

Ajansa verdiğiniz kayıt ya da fotoğraf paraları için mutlaka sözleşme imzalayın.

Ajansta çekilen fotoğraflarınızın başka bir amaçla ve farklı platformlarda sizden izinsiz kullanılmayacağından emin olun.

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