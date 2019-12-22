Yeni yıl etkinlikleri ve eğlenceleri demans hastaları için rahatsız edici olabilir. Ancak uzmanlar, yılın bu zamanında sıklıkla ekranlara gelen televizyon dizileri ve filmleri ile eski şarkıların demans hastalarında "duygusal anıları" uyarabileceğini söylüyor.

Demansı olan insanlar bir filmin tam ayrıntılarını hatırlamayabilir ancak bir film ve dizinin sonunda nasıl hissettiklerini hatırlayabilirler.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin İngiltere'de kısaca NHS olarak bilinen Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Demans Klinik Direktörü Prof. Alistair Burns, demansla yaşayanlar için yeni yılın bazen garip veya kafa karıştırıcı olabileceğini söylüyor.

Yılın bu döneminde yapılan sosyal faaliyetlerin ve eve gelen misafirlerin demans hastaları için rahatsız edici olabiliyor.

Ancak Prof. Alistair Burns, ‘Bu dönemde tanıdık filmleri izlemenin veya sevdiğiniz eski şarkılarla birlikte şarkı söylemenin demans hastaları için yardımcı olabilir.’ diyor ve ekliyor:

"Demansı olan insanlar yeni yıl toplantılarının karmaşası ve gürültüsü arasında bazı konuşmaları takip etmekte zorlanabilir ve sonunda kendilerini dışlanmış hissedebilirler.”

Prof. Alistair Burns "Çok sevilen klasik bir filmi izlemek için aileyi bir araya getirmek, eski bir fotoğraf albümünde vakit geçirmek, birlikte eskiden yaptığınız gibi aile oyunu oynamak veya hatta en sevdiği eski bir şarkıyı söylemenin herkesi eğlencenin bir parçası olmasına yardımcı olabilir." Dedi.

Uzmanlar, aklımızda kalan favori bir filmin veya şarkının duygusal detayları olduğunu söylüyor. Anıları yeniden canlandırmak hem demanslı insanlar hem de arkadaşlar ve aileler arasındaki bağı kuvvetlendirir.