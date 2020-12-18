Pandemi döneminde dizüstü bilgisayarlara duyulan ihtiyaç arttı. Yeni bir dizüstü bilgisayar sahibi olmak isteyen kullanıcılar, estetik tercihler kadar, ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını da göz önünde bulunduruyor. Diğer yandan, teknik özellikler ve segment ayrımları, kimi kullanıcıların ideal seçenekleri gözden kaçırmasına sebep olabiliyor. Acer, yeni bir dizüstü bilgisayar almak isteyen kullanıcıların seçim yaparken cihazı öncelikli olarak ne amaçla kullanacaklarına karar vermeleri gerektiğini ve uyuşan kategorideki seçenekleri değerlendirmelerini öneriyor.

Öncelikle teknik özellikler tablolarını incelemek yerine, potansiyel kullanım biçimlerine ve bunun dizüstündeki karşılıklarına odaklanmakta fayda var. En popüler dizüstü kategorilerinden birkaçını, kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda birbirinden ayrılan giriş, orta ve üst seviye oluşturuyor. Üst seviye dizüstü bilgisayarlar, harici ekran kartları ve güçlü teknik özellikleriyle oyunseverler için de uygun.

En bütçe dostu dizüstü modellerinin oluşturduğu bu kategorideki cihazlar, yüksek güç gerektirmeyen rutin görevleri uzun yıllar sorunsuz gerçekleştirir. Sağlam malzeme kalitesine ve sürekli kullanımda kullanıcıyı rahatsız etmeyecek ergonomiye sahip olmalıdır. Bu dizüstü bilgisayarlar ne kadar hafif ve ufak olursa, güç alanında kaybettiği avantajı yüksek taşınabilirlikle telafi eder.

Orta segmentte taşınabilirlik ve performans dengesi önemli

Orta segment dizüstü bilgisayarlar, giriş seviyesi cihazlardan daha güçlü donanıma sahip oldukları gibi bunu makul fiyatlarla da kullanıcılarına sunar. En fazla çeşitliliğin sunulduğu fiyat/performans ürünleri de bu kategoriye aittir. Orta segment dizüstü bilgisayarlar gelişmiş işlemcilere, uzun pil ömrüne, üst düzey ekranlara, güçlü grafik işlemcilere, yüksek materyal kalitesine sahip olabilir. Ancak çoğunlukla bu özelliklerden yalnızca bir ya da iki tanesini aynı anda taşıyabilirler. Acer'ın Aspire 3 veya Swift 3 modelleri bu anlamda kullanıcılara örnek olabilir.

En ileri seviye oyuncu dizüstü bilgisayarları genellikle kalın ve ağır cihazlardır. Bunun sebebi, masaüstü performansını dizüstüne sığdırmalarıdır. Yüksek performanslı oyun bilgisayarları, en yeni ve en güçlü işlemciler, grafik kartları ve belleklerle donatılmıştır. Yeni bir oyun bilgisayarı almak isteyenlerin, güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra iyi bir soğutma performansını da gözetmeleri gerekli. Bu segmentin en başarılı ürünleri, başarılı bir performans ve soğutma sunabilen dizüstü bilgisayarlar oluyor. Öte yandan bu kategoride de çok başarılı fiyat performans dizüstü modelleri bulmak mümkün. Bu anlamda Acer Nitro 5, oyunseverlere ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda tercih edebilecekleri çok çeşitli sistem seçenekleri sunabilir.







