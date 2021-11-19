DJI Mavic 3 ve Mavic 3 Cine’nin Türkiye fiyatları belli oldu

Mavic 2 Pro’da olduğu gibi Hasselblad imzalı kamerayı bünyesinde barındıran drone‘da çift kamera bulunuyor. Kameralardan ilki 24 mm sabit lense sahip. Diğer kameraya bakıldığında ikinci kamera 28x hibrit (Optik + dijital) yakınlaştırma yapabiliyor. Yeni modeller temelde Mavic 2 Pro ve Mavic 2 Zoom ile sunulan altyapıyı bir araya getiriyor. Mavic serisinin diğer üyeleri gibi katlanabilir tasarıma sahip olan yeni drone’lar kalktıkları yere otomatik olarak geri dönerek iniş yapabiliyor.

Bünyesinde barındırdığı sensörlerle gelişmiş kaza önleme sistemine sahip olan DJI Mavic 3 serisi tam dolu pille 46 dakika boyunca havada kalabiliyor. F/2.8 ve f/11 arası değişken diyaframlı ana kamerada 4/3 inç boyutunda sensör yer alıyor. Büyük bir sensör sayesinde yeni drone’lar hem iyi hem de düşük ışıkta daha başarılı performans vadediyor.

12-bit RAW formatında 20 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebilen drone’lar aynı zamanda saniyede 60 kare 5.1K ve saniyede 120 kare 4K videolar kaydedebiliyor. Cine modelinde mevcut modelden farklı olarak 1 TB SSD ve Apple ProRes 422 HQ format desteği yer alıyor.

Türkiye’de başlangıç fiyatı 26.999 TL olan drone’un Cine modelinin fiyatı ise tam 64.999 TL.