DJI Mini 2 resmi olarak tanıtıldı! işte fiyatı ve özellikleri

DJI Mini 2, 249 gram ağırlığında ve Mavic mini gibi 3 eksenli gimbal sistemine sahip. Gimbal sistemi yardımıyla sarsıntısız videolar vadeden drone artık 4K video kaydedebiliyor. Bir önceki modelde kullanıcılara 2.7K video kayıt özelliği sunuluyordu. Mavic Mini’de 1/2.3 inç boyutunda CMOS sensör ve 12 megapiksel kamera yer alıyor.

DJI'ın yeni drone modeli, saatte 60 kilometre hız yapabiliyor. Eski model tam dolu pille 30 dakikada havada kalırken yeni model 31 dakika uçuş süresi vadediyor. DJI Mini 2’deki pil kapasitesi ise 2.250 mAh. Ayrıca şirkete göre Mini 2, saatte 40 kilometreye kadar esen rüzgara karşı da dayanıklı.

Bunlara ek Mini 2'de "OcuSync 2" olarak isimlendirdiği bir kablosuz bağlantı teknolojisi kullanıyor. Bu bağlantı, geleneksel Wi-Fi bağlantılarına kıyasla 2,5 kat daha stabil bir bağlantı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, video kayıtları ya da akışlar sunarken, Wi-Fi sorunlarıyla karşılaşmıyorlar.

Yeni drone’la tüketiciler, 1080p 60 fps çekimler gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Mini 2'yle artık JPG değil, RAW uzantılı ham fotoğraflar da çekebiliyorlar.

DJI'ın yaptığı açıklamalara göre Mini 2, Mavic Air 2'yle aynı kumandaya sahip. Ancak Mini 2, Mavic Air 2 kadar detaylı sensörlere sahip değil.

DJI Mini 2’nin standart paketinin fiyatı 449 dolar, combo paketin fiyatı ise 599 dolar. Combo pakette 3 adet pil, 3 adet pervane, 18 adet yedek vida, pervane tutucusu, iki yönlü şarj istasyonu ve DJI 18 Watt USB şarj adaptörü çıkıyor.



