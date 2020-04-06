DJI Osmo Pocket satın almadan önce bilmeniz gerekenler
Gimbal’lar, steadicam'ler, omuz donanımları ve dolly kameralar, film yapımcılarının ve içerik oluşturucuların projeleri için gerekli çekimi yapabilmelerinden sadece birkaçı. Cep telefonu üreticileri de dahil olmak üzere birçok şirketin kaydettiği ilerlemelerle, yüksek kaliteli 4K görüntüleri filme alma yeteneği herkesin parmaklarının ucunda. Onur Binay/posta.com.tr
06 Nisan 2020, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
DJI Osmo Pocket'a bakalım. şirket, cep telefonu boyutuna 4K kamera ve neredeyse standart bir gimbal'ın yapabileceklerini Osmo Pocket’a eklemiş. Peki Pocket yatırım yapmaya değer mi? Bu videomuzda DJI Pocket’ı satın almadan önce göz önünde bulundurması gereken şeyleri sizlere aktaracağım.
Fiyatı ne kadar derseniz. DJI Osmo Pocket'a yaklaşık 2400 TL’ye sahip olabilirsiniz.
Artıları
Farklı aydınlatma koşullarında akıcı, dengeli video çekebiliyor
İnanılmaz derecede kompakt ve gerçekten cep boyutunda
Uygulama çok fazla derinlik ve çok yönlülük sunuyor
Mükemmel vlog modu
Boyutuna göre iyi pil ömrü
Eksileri
Tam potansiyelini ortaya çıkarmak için aksesuarlara ihtiyaç duyabilirsiniz
Otomatik odaklama bazen yavaş olabiliyor
Ses kalitesi ortalama
Kılıfsız su geçirmez değil
Canlı yayın desteği yok
Bir GoPro kadar dayanıklı değil