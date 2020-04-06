Bilim & Teknoloji DJI Osmo Pocket satın almadan önce bilmeniz gerekenler

DJI Osmo Pocket satın almadan önce bilmeniz gerekenler

Bilim & Teknoloji

DJI Osmo Pocket satın almadan önce bilmeniz gerekenler

Gimbal’lar, steadicam'ler, omuz donanımları ve dolly kameralar, film yapımcılarının ve içerik oluşturucuların projeleri için gerekli çekimi yapabilmelerinden sadece birkaçı. Cep telefonu üreticileri de dahil olmak üzere birçok şirketin kaydettiği ilerlemelerle, yüksek kaliteli 4K görüntüleri filme alma yeteneği herkesin parmaklarının ucunda. Onur Binay/posta.com.tr

06 Nisan 2020, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
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DJI Osmo Pocket'a bakalım. şirket, cep telefonu boyutuna 4K kamera ve neredeyse standart bir gimbal'ın yapabileceklerini Osmo Pocket’a eklemiş. Peki Pocket yatırım yapmaya değer mi? Bu videomuzda DJI Pocket’ı satın almadan önce göz önünde bulundurması gereken şeyleri sizlere aktaracağım.

Fiyatı ne kadar derseniz. DJI Osmo Pocket'a yaklaşık 2400 TL’ye sahip olabilirsiniz.


Artıları

Farklı aydınlatma koşullarında akıcı, dengeli video çekebiliyor

İnanılmaz derecede kompakt ve gerçekten cep boyutunda

Uygulama çok fazla derinlik ve çok yönlülük sunuyor

Mükemmel vlog modu

Boyutuna göre iyi pil ömrü


Eksileri

Tam potansiyelini ortaya çıkarmak için aksesuarlara ihtiyaç duyabilirsiniz

Otomatik odaklama bazen yavaş olabiliyor

Ses kalitesi ortalama

Kılıfsız su geçirmez değil

Canlı yayın desteği yok

Bir GoPro kadar dayanıklı değil

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