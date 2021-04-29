Beden Sağlığı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Kulak ameliyatlarında endoskopik yöntemin birçok avantajı var

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Kulak ameliyatlarında endoskopik yöntemin birçok avantajı var

Beden Sağlığı

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Kulak ameliyatlarında endoskopik yöntemin birçok avantajı var

Kulak ameliyatlarında son yıllarda uygulanmaya başlanan endoskopik yöntem, geleneksel yöntemlerin yerini aldı. Halk arasında ‘kapalı kulak ameliyatı’ olarak da bilinen bu yöntemde operasyon, hastada hiçbir kesi yapılmadan gerçekleşiyor.

29 Nisan 2021, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir’de bir seminer veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Kulak ameliyatlarında endoskopların kullanımı hem hastalığın tedavisi hem de hastanın konforu açısından avantajlar sağlıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı ise herhangi bir cilt kesisine gerek kalmadan, kulak kanalından endoskopla girilerek ameliyatın gerçekleştirilmesi" dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım

Bu ameliyatların yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Bu yöntem, en çok dış ve orta kulak ameliyatlarında uygulanıyor. Operasyon süresi genellikle kısa oluyor, az anestezi kullanılıyor. Kesi yapılmadığı için ameliyat öncesinde saçların kesilmesine ve ameliyat sonrasında sargı bezi kullanılmasına gerek kalmıyor. Genellikle daha az ağrısı olan hasta, daha çabuk iyileşiyor ve normal yaşamına dönüyor.

İlandır

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Çetin Çetintaş
15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi
Çetin Çetintaş
Ahmet Özyazgan
Corona virüs ve kök hücre
Ahmet Özyazgan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çayı bu şekilde demlemek kanser yapıyor!