Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım: Kulak ameliyatlarında endoskopik yöntemin birçok avantajı var
Kulak ameliyatlarında son yıllarda uygulanmaya başlanan endoskopik yöntem, geleneksel yöntemlerin yerini aldı. Halk arasında ‘kapalı kulak ameliyatı’ olarak da bilinen bu yöntemde operasyon, hastada hiçbir kesi yapılmadan gerçekleşiyor.
29 Nisan 2021, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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İzmir’de bir seminer veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Kulak ameliyatlarında endoskopların kullanımı hem hastalığın tedavisi hem de hastanın konforu açısından avantajlar sağlıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı ise herhangi bir cilt kesisine gerek kalmadan, kulak kanalından endoskopla girilerek ameliyatın gerçekleştirilmesi" dedi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım
Bu ameliyatların yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
Bu yöntem, en çok dış ve orta kulak ameliyatlarında uygulanıyor. Operasyon süresi genellikle kısa oluyor, az anestezi kullanılıyor. Kesi yapılmadığı için ameliyat öncesinde saçların kesilmesine ve ameliyat sonrasında sargı bezi kullanılmasına gerek kalmıyor. Genellikle daha az ağrısı olan hasta, daha çabuk iyileşiyor ve normal yaşamına dönüyor.
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