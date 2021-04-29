İzmir’de bir seminer veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Kulak ameliyatlarında endoskopların kullanımı hem hastalığın tedavisi hem de hastanın konforu açısından avantajlar sağlıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı ise herhangi bir cilt kesisine gerek kalmadan, kulak kanalından endoskopla girilerek ameliyatın gerçekleştirilmesi" dedi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım

Bu ameliyatların yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Bu yöntem, en çok dış ve orta kulak ameliyatlarında uygulanıyor. Operasyon süresi genellikle kısa oluyor, az anestezi kullanılıyor. Kesi yapılmadığı için ameliyat öncesinde saçların kesilmesine ve ameliyat sonrasında sargı bezi kullanılmasına gerek kalmıyor. Genellikle daha az ağrısı olan hasta, daha çabuk iyileşiyor ve normal yaşamına dönüyor.

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