Doğa için yap bir güzellik

ARI PALAS

Yapabileceğiniz başka küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Arı evi hazırlamak... Aslında bu evlere daha çok arı oteli deniliyor. Bal arıları gibi kovanda yaşamayan yalnız arılar için, balkonunuza, bahçenize arı evleri yapmak hem arılar hem yetiştirdiğiniz bitkiler için faydalı bir hareket. Yalnız arıların larvalarını bırakmak için tünel gibi yerlere gereksinimi vardır. Bunun için bireysel yuvalarını sıva boşluklarına, tuğla deliklerine yaparlar. Balkonunuzda ya da bahçenizde, yalnız arılara, üremek için ihtiyaç duydukları yuvaları sunabilirsiniz.

KORKMAYIN SALDIRMAZ

Yalnız arılar sürü halinde yaşamaz ve saldırgan değiller. Bu yüzden bahçenize koyacağınız bir arı evi sizi korkutmasın. Matkapla delinmiş eski kütükler, bambu çubuklar, delikli tuğlalar, kozalaklar, kafes telleri kullanarak bir arı evi yapabilirsiniz. Üstünde mutlaka bir çatı oluşturmalı, arı evini yağmurdan korumalısınız. Daha küçük ölçekli düşünmek isterseniz ortası delik bambu çubuklarını bir fincana doldurun, fincanı kulpundan bir ağaca asın. Bahçeye de arıların sevdiği bitkilerden ekin.

ARI YOKSA HAYAT YOK

Neden mi bununla uğraşmalısınız? Çünkü arılar onlara sunduğunuz evde konaklamayı seçerse bahçenizdeki meyve ve sebzelerin tozlaşmasını sağlar ve verimi artırırlar. Larvadan yetişkin arı olana kadar yaklaşık bir yıl arılar evde konaklar sonra da giderler. Onlar gidince arı evini temizlemek şart. Unutmamak gerek; arılar yok olursa hayat da yok olur.

ARILARIN EN SEVDİĞİ BİTKİLER

Limon otu, hodan, aynısefa, Frenk soğanı, lavanta, nane, kekik, biberiye, adaçayı ve ayçiçeği.