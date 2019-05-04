Doğa Rutkay: Babamızın ömrümüze doğuşunu kutladık

Doğa Rutkay, eşinin doğum günü fotoğrafını, "Ailecek kutladık babamızın ömrümüze doğuşunu" notuyla Instagram'da paylaştı.

Kerimcan Kamal, aynı fotoğrafı Instagram'da paylaşıp altına şu notu düştü:

"48 yaş. 48 yaşanmış yıl. Okyanusta bir damla. Bir bebeğe göre dev sayılırım oysa. Hayat bir kandırmaca. Bütün sermayem bu. Bütün biriktirdiklerim bu fotoğrafta. Bütün muhimmatım da bu bundan sonra yaşam savaşımda. Dünyaları ele geçiremesem de elimdekiler dünyalar bana. 48 yıl. Nihayet yaşım aynı ayak numaramla. Hayat bir şaka."