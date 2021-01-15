Magazin Doğa Rutkay: Dırdır edip eşimin başının etini yemem

Doğa Rutkay: Dırdır edip eşimin başının etini yemem

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Doğa Rutkay: Dırdır edip eşimin başının etini yemem

Doğa Rutkay, 2014’te Kerimcan Kamal ile hayatını birleştirmiş, Temmuz 2018’de ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim’i dünyaya getirmişti. Oyuncu, Hakan Bilgin’in YouTube’daki ‘Mekanın Sahibine Geldik’ programında ilginç açıklamalar yaptı.

15 Ocak 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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  • "Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti. Lise 2’den beri kendi evinde yaşayan biri olarak evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı.”
  • “Aşkımız başladığında da kafamda hiç çocuk yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör. Ama Kerimcan ‘Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım.”
  • “Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım.”

Anne baba desteği

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  • “Ömrümün sonuna kadar annem (Nuran Duru) babama (Rutkay Aziz) minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem. Öfke dolu bir kız yetiştirmedi.”
  • “Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum.”
  • “Kerimcan’a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip başının etini yemem.”

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