Magazin Doğa Rutkay kadına yönelik şiddete karşı ses oldu

Doğa Rutkay kadına yönelik şiddete karşı ses oldu

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Doğa Rutkay kadına yönelik şiddete karşı ses oldu

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Vodafone’un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı “Şiddete karşı #BenVarım” kampanyasına sesiyle destek verdi. Rutkay, “Kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

19 Temmuz 2020, Pazar 13:35 Son Güncelleme:
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Vodafone’un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı “Şiddete karşı #BenVarım” kampanyasının destekçileri arasında ünlü oyuncu Doğa Rutkay da yer aldı. Rutkay, kampanya için çekilen reklam filminin sesi oldu.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Rutkay, “Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın ortak sorunu. Bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Vodafone’un kadına şiddetle mücadelenin önemini vurgulayan kampanyasında yer almaktan büyük mutluluk duydum. Herkesten ricam, kampanyaya destek vermeleri ve #BenVarım etiketiyle paylaşım yapmaları. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz. Bu mücadelede el ele, yürek yüreğe, kol kola olmalıyız” dedi.

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