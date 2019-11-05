Doğa Rutkay Instagram hesabından kızıyla bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla hayli dertli olduğu anlaşılan Doğa Rutkay'ı takipçileri yanlız bırakmadı.

Bu son derece keyifli fotoğrafa, "Anne, her türlü akıllılık dışında her türlü şapşallığı da yapandır! Aynaya baksın diye çıkardığım saçma sesleri bir duysanız" notunu düşen Doğa Rutkay' zor durumunda takipçileri yalnız bırakmayıp mesajlarıyla destek verdi.

Geçtiğimiz ay Doğa Rutkay'ın 8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdığı video sosyal medyada olay olmuştu.

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