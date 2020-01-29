Doğal afetler öncesi bu aşılarla enfeksiyonlara karşı önlem alın

Deprem gibi doğal afet sonrasında patojenler; bakteriler, virüsler, tüberküloz, tetani bakterisi kaynaklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Özellikle, hamileler, çocuklar ve 65 yaş üstünde yaşlılar ile bağışıklığı zayıf olanlarda bazı hastalıkların gelişme riski artar.

Doğal afet sonrası oluşabilecek yaralanma ve enfeksiyonlara karşı deprem öncesinde bazı önlemleri de almak gerekiyor. Özellikle gebelik döneminde anne adaylarınnı; hastalıklardan ve risk olasılıklarından korunması için aşı uygulamalarını dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, doğal afetler öncesinde hamileler için hangi aşılamaların önemli olduğunu anlattı.

Bulaşıcı hastalıkları önlemek için gebelere aşılama yapılabilir

Doğal afet ve acil durumlarda gerekli olan sağlık hizmetleri; afetin meydana geldiği olay yerinde, olay zamanından sonra en hızlı şekilde afetzedelere ulaşan, medikal kurtarma ekipleri tarafında sunulan, ilk yardım sağlık hizmetleridir.

Doğal afet ve acil durum dönemlerinde ortaya çıkan olağan dışı sağlık ihtiyaçları koruyucu sağlık hizmetlerini de gerekli kılabilmektedir. Depremlerde temiz su ve kanalizasyonlarda ciddi sıkıntılar meydana gelmekte ve bu olumsuzlukların sonucunda bulaşıcı hastalıklar baş göstermektedir. Bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik afet bölgesindeki sağlıklı insanlara ve gebelere de aşılama yapılabilmektedir.

Aşılar hamilelik döneminde de uygulanabilir

Hastalık ve ölümlerin azaltılması için uzun yıllardır uygulanan aşılar, hamilelik döneminde de uygulanabilir. Bu dönemde rutin uygulanması gereken aşıların yanı sıra; zorunlu hallerde uygulanan aşılarda mevcuttur. Ancak bazı aşılar fetusun sağlığını tehdit edici olabileceği için, anne adaylarının dikkatli olmasında yarar vardır. Hamilelikte canlı aşı yapılması önerilmez. Bu sebeple hamilelik sırasında ölü yani inaktif virüs ya da bakteri kullanılarak yapılan aşıların anne veya fetüs için herhangi bir sağlık problemi oluşturmadığı bilinmektedir. Aşı, emzirme döneminde de anne ve bebeğe zarar vermeyen bir uygulamadır.

Hamilelikte aşılama genellikle ikinci üç aydan sonra başlar. Aşılamanın en önemli amaçlarından biri fetüste büyüme geriliği, ölü doğum ve sinirsel problemlere neden olabilecek enfeksiyonlardan korumaktır. Ayrıca ölü doğum riskini azaltmak ve yeni doğan enfeksiyonlarını azaltmaktır.

Hamilelik döneminde hangi aşılar yapılmalı?

Hamilelikte hepatit-B aşısı

Anne adayı hepatit B taşıyıcısı ise bebeğine doğum esnasında hepatit bulaştırabilir. Bu durumda doğumdan sonraki ilk 12 saatte mutlaka bebeğe hepatit-B aşısı yapılmalıdır. Eğer anne değil de baba hepatit-B taşıyıcısı ise anne, hamilelik öncesinde aşı yaptırmalıdır. Eşi hepatit-B taşıyıcısı olan kadınlar hepatit-B hastalığına yakalanabilirler. Bu nedenle aşı ile korunma sağlanmalıdır. Eğer anne hamilelikten önce aşı yaptırmadıysa mutlaka hamilelik sırasında aşı yaptırmalıdır.

Hamilelikte grip aşısı

Grip; her yıl kendini yenileyerek karşımıza çıkmakta ve oluşan grip virüsüne göre her yıl yeni aşı oluşturulmaktadır. Hamilelerin ve emzirenlerin grip aşısı yaptırmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Aşılama sonrasında görülen üst solunum yolları enfeksiyonu tamamen tesadüftür. Grip aşısı, asla gribe neden olmaz.

Hamilelikte tetanos aşısı

Daha önce tetanos aşısı yaptırmamış anne adaylarının hamilelikte aşı yaptırması gerekir. Hamileliğin ikinci ve üçüncü üç ayında tetanos aşısı yapılır. Anne adayı hamilelikten önce tetanos aşısı yaptırmışsa ve eğer en son aşının üzerinden 10 yıldan az bir zaman geçmişse hamilelik esnasında aşı yaptırmasına gerek yoktur.

Hamilelikte meningokok aşısı

Anne adayında görülen menenjit salgıları sebebiyle yapılan bir aşıdır. Bu aşının anne adayına ve bebeğe verdiği bir zarar saptanmamıştır. Bebeği ve anneyi koruyan bir aşıdır. Doktor tarafından gerekli görülmediği takdirde rutinde yapılmaz.

Hamilelikte kuduz aşısı

Hamilelik esnasında şüpheli hayvanlarla temas edildiği durumda kuduz aşısı yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Bu nedenle; böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında derhal en yakın sağlık kuruluşuna giderek gereken müdahalenin yapılması gerekmektedir.

Hepatit A aşısı

Risk grubundaki anne adaylarına tek doz uygulanmaktadır. Salgın varsa hamileliğin her döneminde yapılabilir.

Poliomyelit ve pnömokok aşısı

Risk taşıyan anne adaylarına tek doz yapılabilir. Salgın varsa, anne adayının bağışıklık sistemi zayıfsa veya salgın olan bir bölgeye seyahat yapılacaksa hamileliğin her döneminde yapılması uygundur.

Tifo ve paratifo A ve B aşıları

Hasta biriyle temas edildiyse, anne adayının bağışıklık sistemi zayıfsa veya salgın bölgeye seyahat yapılacaksa, tek doz şekilde hamileliğin her döneminde yapılabilir.

Hamilelikte yalnızca doktorun gerekli gördüğü zaman yapılan aşılar nelerdir?

-Polio

-Sarıhumma

-Pnömokok

-Kolera

-Boğmaca

-Hepatit A

Hamilelikte asla yapılmaması gereken canlı hücre aşıları

-BCG

-Kabakulak

-Kızamık

-Kızamıkçık

-Suçiçeği

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr