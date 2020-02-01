Evde hayvan beslemek oldukça sorumluluk gerektiren bir durumdur. Sizde evinizde köpek besliyorsanız ve tüylü dostunuz sağlığı için doğal köpek şampuanı kullanmak istiyorsanız "doğal köpek şampuanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Doğal köpek şampuanı nasıl yapılır?

Doğal köpek şampuanı malzemeleri

- 1 çorba kaşığı karbonat

- 1,5 fincan su

- 1 çorba kaşığı elma sirkesi

Doğal köpek şampuanı yapılışı

Karbonat ve suyu karıştırıp macun elde edin. Köpeğinizi bu karışımla iyice yıkayın. Tüylerini fırçalayın. İyice duruladıktan sonra sirkeyle tekrar yıkayın.