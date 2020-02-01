Doğal köpek şampuanı nasıl yapılır?
Tüylü dostlarımızın temizliği hem kendi sağlıkları açısından hemde sahipleri açısından oldukça önemli. Doğal köpek şampuanı evde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer evde doğal köpek şampuanı nasıl yapılır merak ediyorsanız "doğal köpek şampuanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
01 Şubat 2020, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Evde hayvan beslemek oldukça sorumluluk gerektiren bir durumdur. Sizde evinizde köpek besliyorsanız ve tüylü dostunuz sağlığı için doğal köpek şampuanı kullanmak istiyorsanız "doğal köpek şampuanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Doğal köpek şampuanı nasıl yapılır?
Doğal köpek şampuanı malzemeleri
- 1 çorba kaşığı karbonat
- 1,5 fincan su
- 1 çorba kaşığı elma sirkesi
Doğal köpek şampuanı yapılışı
Karbonat ve suyu karıştırıp macun elde edin. Köpeğinizi bu karışımla iyice yıkayın. Tüylerini fırçalayın. İyice duruladıktan sonra sirkeyle tekrar yıkayın.