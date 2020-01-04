Doğal gaz faturanızı yarıya düşürmenize yardımcı olacak yöntem

Yapılan doğal gaz zamları ve kış aylarının soğukluğu nedeniyle doğal gaz faturaları bütçenizi sarsabilir. Doğal gaz faturalarını bütçe dostu haline getirebilmek için haberimize göz atın.

Balonlu naylon kullanarak doğal gaz faturalarını yarıya düşürün

Evinizdeki camların kalitesi hem yapı hem de kalınlık itibariyle konutu soğutmaya ve doğal gaz faturaların daha fazla kabarmasına da neden olmaktadır.

Sibirya ve Rusya’da kış aylarında kullanılan basit ve etkili yöntem sayesinde ev ısısı daha çok artacak ve bu sayede doğal gaz tasarrufu yapmış olacaksınız.

Nasıl Uygulanır?

Uygulama için öncelikle lüzumlu olan balonlu naylon bulmak olacak. Bu uygulama Alüminyum folyo ile de oluyor ancak bu yöntemle evin içi karanlık oluyor.

Balonlu naylon kullanarak yalıtım amaçlı cama uygulama yöntemi oldukça basit. Öncelikle cam boyutlarında balonlu naylon cama uygulanacak kısım için ıslatın. Sonrasında camı ıslatın.

Balonlu naylon malzemeyi cama yapıştırın. Bu yöntemi uyguladıktan çok kısa bir süre sonra ortamın havasının hemen değiştiğini fark edeceksiniz. Balonlu naylon doğal gaz faturalarınızın düşmesini sağlayacak etkili yöntemlerden biridir.

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