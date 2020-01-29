Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlara yönelik soru önergesine yanıt verdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, verdiği soru önergesinde “1 Ağustos 2018’de doğalgaza konutlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldı. 1 Eylül 2018’de doğalgaz fiyatına yüzde 9 oranında zam yapıldı. 1 Ekim 2018’de doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere ‘konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapıldı. 1 Ağustos 2019’da da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14.97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 1.73 oranında zam yapıldı. 31 Ağustos 2019’da doğalgaz fiyatına yüzde 14.90 zam yapıldı” ifadelerini kullanarak Dönmez’den fiyat artışlarının nedenini yanıtlamasını istedi.





Uluslararası fiyatlar söz konusu

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, doğalgazın toptan satış fiyatının, güncel alım fiyatlarının, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüller kullanılarak hesaplandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Fiyatlar, bu formüller kullanılarak geçmiş 6-9 aylık ham petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamasına göre hesaplanmakta olup, kurdaki değişimler, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tarife ile ilgili kararları ile alım ve işletme giderleri gibi maliyet unsurlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermekte. 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 8.82 oranında, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yönelik doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10 oranında ve 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 3.03 oranında indirim yapılmıştır. Bir dağıtım şirketinin gerçekleşen teknik ve teknik olmayan kayıp oranı hedeflenenden yüksek ise söz konusu riske ilgili şirket katlanmaktadır. Bu nedenle şirketlerin sistem üzerinde kayıpları azaltmaya yönelik eğilimleri arttırılmaktadır” dedi.