Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi?

Doğduğun Ev Kaderindir fragmanları









Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölümde neler olacak?

Mehti ile evlenen Zeynep hem öz annesi hem de evlatlık verildiği annesi arasında kalır. Mehti ise Zeynep'e ailesini düğüne çağırmadığı için hesap sorar. Mehti Zeynep'in ikinci ailesiyle tanışmaya gider.

Ortam oldukça gergindir. Faruk Zeynep'e hiç sorulmaması gereken o soruyu sorar: Onunla birlikte oldun mu? Zeynep Faruk'un bu sorusuna nasıl tepki verecek? Ve daha fazlası bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölümde.

Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.