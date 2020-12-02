Barış ve Zeynep arasındaki yakınlaşma arttıkça, takıntı seviyesinde peşlerine takılan Mehdi, şimdi de şiddete başvurma noktasında. Böyle bir karakterin düzelmesi ve Zeynep’i yeniden elde etmesi mümkün değil. Tabii ki senaristler ters köşe yapıp, tüm yaşananları unutup ikisini peri masalında buluşturmaz ise artık bu ikilinin birlikte olması mümkün değil.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrolünde yer aldığı dizide Zeynep ve Mehdi’nın kopan ve artık geri dönüşü de mümkün olmayan bir yolda oldukları anlaşıldı. Dizide daha önce başrol oyuncusu Engin Hepileri, Faruk karakterine hayat vermiş ve Zeynep ile Mehdi aşkından sonra bu karakter dizide görünmez olmuştu.

Engin Hepileri’nin yapımdan ayrıldığı ise önceki haftalarda Demet Özdemir’in partnerine veda mesajı ile ortaya çıkmıştı. Dizi 3 başrol oyuncusu ile başladı. Engin Hepileri ayrıldı ama Engin Öztürk katılarak aslında bir anlamda boşluğu da doldurdu. Faruk karakterini de artık hatırlayan bile yok.

Mehdi işin içine girince Faruk karakteri diziden silindi. Şimdi de Engin Öztürk’ün Barış karakteri ile diziye gelmesinin ardından Mehdi karakterinin silinme süreci de başladı. Çünkü, odak noktada Zeynep var. Faruk gibi Mehdi de tüm yaptığı saçmalıklardan sonra artık kendini her bölümde tüketiyor…

İbrahim Çelikkol çok başarılı bir performans sergiledi. İzleyiciler de ondan etkilendi. Mehdi’nin her halini, içinde yaşadıklarını izleyicilere geçiren bir duygusallık ortaya koyan Çelikkol için artık dizide hikaye sona doğru yaklaşıyor.

Durumu aynı Faruk gibi olabilir… Tabii ki senaristler Mehdi karakterini dizide tutmak adına birçok şey yapabilir. Ancak izleyici açısından inandırıcılık sorunu yaşanıyor. Yani dizinin hikayesinin gidişatı Engin Hepileri’den sonra İbrahim Çelikkol’un da yapıma vedasına doğru ilerleyebilir.

Bu durumda da Zeynep’in hayatının odak noktasını ya da çevresini başka karakterler ile zenginleştirmek gerekecektir. Bu da yeni karakterler ve yeni olaylar demek oluyor.

Dizinin 2 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak 22. bölümünden 2. fragmanda Mehdi’nin kendini kontrol edemediğine, artık Zeynep’i bir takıntı meselesi haline getirdiğine yönelik ilk işaretler verildi… İşte o görüntüler:











