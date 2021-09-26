Magazin Doğduğun Ev Kaderindir’in Cemile’si Elif Sönmez'in yeni dizisi belli oldu

Doğduğun Ev Kaderindir’in Cemile’si Elif Sönmez'in yeni dizisi belli oldu

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Cemile’si Elif Sönmez'in yeni dizisi belli oldu

Ramo’nun ardından bir süre dinlenen Murat Yıldırım Aziz isimli dizinin başrol oyuncusu olarak boy gösteriyor. Dizinin kadrosuna, son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Cemile rolüyle izlediğimiz Elif Sönmez de dahil oldu.

26 Eylül 2021, Pazar 00:58 Son Güncelleme:
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Murat Yıldırım'ın, Damla Sönmez ve Simay Barlas ile başrolü paylaştığı Aziz dizisine Doğduğun Ev Kaderindir'in Cemile'si Elif Sönmez, yeni sezonda Aziz dizisinin kadrosunda yer alacak.

Elif Sönmez, dizide Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Galip karakterinin kızı Maksude olarak yerini alacak.

Eda Tezcan’ın senaryosunu yazdığı dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi. Ancak Show TV’nin Ekim ayı içinde yapımı izleyici ile buluşturması bekleniyor.

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