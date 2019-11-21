Doğru kişiyi bulduğumuzda vücudumuzun verdiği tepkiler

Aşırı mutluluk

Gerçekten doğru şekilde bağlantı kurduğumuz birisiyle olmak bize mutluluk verir. Öyle ki, en zor anlarda bile kendimizi aşırı gergin hissedemeyiz!

Fiziksel çekim

Fiziksel çekim, gerçek ilişkilerde tehlike arz eden bir şey değildir. Ruh eşimizi bulduğumuzda vücudumuz bunu bize bildirmek için hızlıca işe koyulur ve içimizde hissettiğimiz bu derin tutkunun üstesinden gelmekte bir hayli zorlanırız!

Sonsuz güven duygusu

Eğer doğru kişiyle birlikteysek, ona karşı kendimizi kapatmak veya güvensiz olmak zorunda hissetmeyiz. Son derece rahat ve bir bütün olarak oldukça özgürüzdür.

Doğal davranma isteği

Ruh eşimizle birlikteyken, bizi olduğumuz şekilde kabul edip etmediklerini aslında pek umursamayız. Mümkün olan her seviyede onlara karşı normal hayatımızda nasılsak, en doğal halimizle davranabiliriz. Genellikle başkalarına bu şekilde davranınca savunmasız hissetsek de, ona en özel yanlarımızı rahatlıkla, çekinmeden gösterebiliriz.

Koklamak

Onu koklamak kelimenin tam anlamıyla rahatlamaya yardımcı olur; ruh eşimizin kokusunun içimize işlemesi, onunla ortak bir bağ kurmamızı ve böylece kendimizi güvende hissetmemizi sağlar.

Sarılmak

İki taraf da sürekli olarak birbirine sarılmak ve birlikte vakit geçirmek istiyorsa bu, oldukça doğru bir eşleşme! Bahsi geçen kişi ile bağlantımız ne kadar derinse, ona dokunmayı ve her an sarılmayı gerçekten arzu ederiz.

Sürekli düşünmek

Gerçekten hoşlandığımız, bizi iyi hissettiren biri olduğunda, aklımız ondan başka konular hakkında düşünmemize izin vermeyecektir ve bu durumdan kurtulmak uzun bir süre zor olabilir!

Midede kelebeklerin uçuşması hissi

Bağırsaklarımızdaki hareketlilik, aşık olduğumuzun en büyük göstergesi. Bağırsaklarınız birisinin sizin için iyi olmadığını söylüyorsa, onu dinleyin. Gerçekten bizi bulutların üzerinde tutan birisiyle birlikteysek, midemizdeki hareketlilik bunu fizyolojik olarak da netleşecektir!

Birisine ilgi duyuyor, ancak onu düşündüğümüzde kendimizi mutlu hissetmiyor ve aksine kalbimizde üzüntü duyuyorsak, öncelikle o kişinin bizim için doğru kişi olmadığını bilmeliyiz. Doğru davranan ve iyi hissettiren birini hak ettiğimizi kendimize kabul ettirmek için bilime ihtiyaç duymamalı, kendi aklımıza güvenmeli ve vücudumuzun insanlara karşı nasıl tepki gösterdiğine her an dikkat etmeliyiz.

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