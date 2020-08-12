Yunanistan'ın paniklemesine neden olan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden sonuncusu Oruç Reis'in içi görüntülendi. Geminin içinden görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez paylaştı.

Türkiye Akdeniz’de dediğini yaptı. Oruç Reis, sismik arama yapacağı Kıbrıs’ın güneybatı açığına ulaştı. Oruç Reis’e engel olamayan Yunanistan,Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önüne bir firkateyn gönderdi. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Yunanistan gündeminin 1 numaralı maddesi olan Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüleri yayınladı.

"1750 kilometre kablo Akdeniz'e indi"

Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."















